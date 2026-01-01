В Индустриальном районе Перми до конца года отремонтируют четыре школы

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Индустриального района Перми Алексей Полудницын на пленарном заседании гордумы рассказал масштабной реконструкции образовательной инфраструктуры.

По его словам, в этом году при поддержке краевых властей в районе будут капитально отремонтированы четыре школы: №91 (ул. Карпинского, 66), №122 (ул.ЛьваТолстого, 12), №136 им. Я.А.Вагина (ул. Милиционера Власова, 37) и Лицей №8 (шоссе Космонавтов, 194)

В прошлом году открылись после ремонта школа №132» (ул.Баумана,27) и «Петролеум+» (шоссе Космонавтов,195). Также началось строительство нового корпуса лицея №3 им. В.А.Штэфана.

Как отметил чиновник, за последний год выполнена и модернизация трёх муниципальных библиотек. В частности, библиотека №2 им. Н.В.Гоголя (шоссе Космонавтов, 110) стала первой в городе библиотекой, созданной специально для молодёжи и молодых семей.

В детской библиотеке №6 им.В.В.Бианки (ул.Мира,80а) организован «Зал творческих проектов» для проведения культурных мероприятий, встреч, литературных программ и мастер-классов. А в детской библиотеке им. Б.С.Житкова №7 (ул.Стахановская,10) современная коммуникативная площадка для детей всех возрастов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.