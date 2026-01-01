На благоустройство придомовых территорий в Индустриальном районе потратят 41 млн рублей За два года было обновлено 60 дворов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын отчитался о проделанной работе и обозначил ключевые направления развития на ближайшие годы.

По словам чиновника, благоустройство придомовых территорий остаётся приоритетом: за два года обновлено 60 дворов на сумму около 97 млн руб., а на 2026 год запланировано выделение ещё 41 млн руб.

Полудницын также отметил, что центре внимания районных властей остаётся и создание комфортной городской среды. Так, за 2024–2025 годы было отремонтировано 87 724 кв. м дорожного покрытия. В текущем году ремонтные работы затронут ключевые магистрали: проспект Декабристов, ул. Стахановская, Чайковского, Власова, Шахтерская и Энергетиков.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.