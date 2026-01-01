В 2026 году архитектурная подсветка появится на 103 зданиях Перми Из городского и краевого бюджетов выделено более 725 млн рублей

Администрация Перми

В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации краевой столицы Дмитрий Галиханов представил доклад о реализации мероприятий по обустройству сетей наружного освещения.

В 2025 году из бюджета города развитие освещения было направлено свыше 96 млн руб. — на эти средства было построено 14 км новых сетей вдоль дорог и в скверах города. В 2026 году выделено около 117 млн руб. на проектные и строительно-монтажные работы по строительству более 19 км новых сетей.

В настоящее время на балансе Перми находится архитектурная подсветка на 93 зданиях. В текущем году будут подсвечены ещё 103 здания на улицах Ленина, Петропавловской, Сибирской и Комсомольском проспекте. Общий объём финансирования из городского и краевого бюджетов превысит 725 млн руб.

В 2022 году в Перми в пилотном режиме был запущен проект «Умный свет», по которому было установлено более 10 тыс. современных светильников, до конца 2028 года будут заменены ещё 7 842 светильника на сумму более 360 млн руб. По словам заместителя председателя Пермской городской Думы Максима Спиридонова, особый акцент делается на микрорайонах частного сектора, там, где света никогда не было. И в этом вопросе городские власти ориентируются на потребности жителей.

Говоря об экономическом эффекте проекта «Умный свет», Дмитрий Галиханов отметил, что в городе наблюдается значительная экономия электроэнергии.

«Безусловно, вопросы, связанные с организацией наружного освещения и архитектурной подсветки, касаются не только эстетики восприятия, но и безопасности. Многие гости, которые приезжают в наш город, высоко оценивают качественную и разнообразную подсветку в Перми. Ещё остаются «тёмные пятна», с этим нужно пристально работать», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

