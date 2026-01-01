В Прикамье простились с участником СВО из Бардымского округа У Фаннура Мухаметзянова осталось двое детей

Фото: администрация Бардымского округа

В с. Краснояр-I Бардымского округа проводили в последний путь прапорщика Фаннура Мухаметзянова. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Фаннур Мухаметзянов родился 8 декабря 1990 года в с. Краснояр. Окончил Красноярскую основную школу, после этого поступил в Пермский гуманитарный институт. С 2010 года начал свою службу в Саровском соединении войск Росгвардии.

Обстоятельства его гибели на СВО, в том числе дата смерти, не уточняются. Местные власти лишь сообщили, что он «героически погиб, выполняя свой воинский долг».

Военнослужащему было 35 лет. У него остались супруга и две дочери.

В администрации Бардымского округа выразили соболезнования семье погибшего.

