Пермский край завершил подготовку к лесопожарному сезону Он начался 27 апреля

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На заседании Правительства Пермского края обсудили подготовку к лесопожарному периоду 2026 года, которая велась совместно с соседними субъектами, МЧС и ГУФСИН, заповедниками, военным лесничеством и лесопользователями.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что в регионе регулярно обновляется лесопожарная техника, в том числе повышенной проходимости, идет противопожарное обустройство лесов.

«Организован и мониторинг лесопожарной обстановки. Необходимо быть готовыми предотвращать пожары», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Подробно о подготовке рассказал заместитель председателя Правительства – министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович. Бороться с природной стихией готовы более 5,5 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. На страже лесного фонда находятся система видеомониторинга «Лесохранитель» и 3 авиационных отделения. Проведены работы по обустройству лесных территорий, идет благоустройство зон отдыха в лесах с аншлагами и информационными стендами.

Проведены командно-штабные учения с отработкой защиты населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров, учения по отработке прохождения информации о лесных пожарах на территории края, аттестация и воздушные тренировки работников парашютно-десантной пожарной службы, организованы полевые учения лесничеств по технике и тактике тушения условного лесного пожара.

«В Пермском крае важным направлением является расчистка просек и противопожарных разрывов, работы по созданию и расчистке минерализованных полос вдоль лесных массивов, населённых пунктов и автомобильных трасс, их протяжённость составит около 6 тыс. км», — рассказал Дмитрий Беланович.

Он подчеркнул также, что благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие» и поддержке региона в Пермском крае оснащенность специализированной лесохозяйственной техникой составляет 100%.

Добавим, что в 2026-2028 годах будут возведены три модульные лесопожарные станции — на севере и юге края.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.