В Пермском крае среди самозанятых наиболее популярной отраслью является строительство

Среди самозанятых жителей Пермского края самой востребованной сферой является строительство, где работают 2,4% всех самозанятых региона. Эти данные были предоставлены порталу v-kurse.ru Управлением Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Водители автомобилей занимают второе место по популярности, составляя 2% от общего числа самозанятых.

Также самозанятые активно заняты в ИТ-сфере (1,9%), рекламе (1,8%) и сфере красоты (1,7%). Ещё 1,3% самозанятых специализируются на сдаче жилья в аренду.

Специальный налоговый режим для самозанятых в Пермском крае действует с начала 2020 года в рамках федерального эксперимента, который продлится до конца 2028-го. Ставка налога для самозанятых составляет от 4 до 6% в зависимости от того, является ли заказчик физическим или юридическим лицом.

Количество самозанятых в регионе ежегодно увеличивается: за последний год их число выросло почти на 30%, достигнув более 284 тыс. человек.

