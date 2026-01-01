Власти Перми рассказали о реконструкции двух памятников

В Перми продолжается реставрация двух памятников. Об этом сообщили в администрации города, напомнив, что работы начались во второй половине 2025 года.

Один из объектов — памятник военной технике МиГ-21Ф, установленный у бывшего КПП военного авиационно-технического училища по ул. Карпинского, 125. В 1976 году его установили в честь 35-летия училища, которое в годы войны подготовило тысячи курсантов, офицеров и авиаспециалистов. По поручению главы Перми Эдуарда Соснина на памятнике заменили постамент, укрепили фундамент, восстановили покрытие самолёта и герметизацию корпуса, а также обновили крепления и нанесли бортовой номер. Сейчас укрепляют фюзеляж и штукатурят стелу и подпорные стены клумбы. После завершения работ памятник вернут на постамент.

Ещё один объект, который восстанавливают, — мемориал «Тыл — фронту» в Кировском районе Перми. Работы почти завершены. В рамках реставрации отремонтировали фундамент обелиска, обновили покрытие «Катюши», стену с горельефом и обелиск, наладили подачу газа к Вечному огню и установили архитектурно-художественную подсветку.





