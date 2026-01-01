За год в Перми число зоосалонов увеличилось на 23%

фото: prostooleh

freepik.com

Пермь продемонстрировала значительный рост числа зоосалонов за последний год — их количество увеличилось на 23,3%. По темпам прироста город занял второе место среди мегаполисов. Лидером стал Нижний Новгород, где количество таких заведений выросло на 25%. Об этом пишет «Рифей».

Среди крупных городов лидирует Москва — 964 зоосалона. За столицей следуют Санкт-Петербург и Краснодар.

По данным «Т-Бизнес секреты», самой популярной услугой в зоосалонах является экспресс-линька. Кроме того, растет спрос на услуги зоопсихологов и специалистов по дрессировке собак.

