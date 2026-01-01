До конца 2026 года в Перми установят архитектурную подсветку на фасадах 103 зданий Проект реализуется с 2021 года

Администрация Перми

В Перми до конца года в рамках обустройства архитектурной подсветки будут проведены строительно-монтажные работы на 103 зданиях. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.

Чиновник напомнил, что период обустройства архитектурной подсветки проводится в два этапа. На первом, с 2021 по 2024 год, она появилась на фасадах 90 городских зданий, а к 2027 году планируется смонтировать её ещё на 115-ти.

Замглавы администрации также рассказал об обустройстве наружного освещения в краевой столице. На сегодняшний день протяжённость существующей сети составляет 2035 км: количество пунктов питания — 637 единиц, а количество светильников — 60,6 тыс.

В 2025 году в Перми на развитие системы освещения из городского бюджета было выделено более 96 млн руб. Благодаря этим средствам построено 14 км новых осветительных сетей вдоль дорог и в скверах, в том числе в микрорайонах Центральная Усадьба, Верхние Муллы и Новогайвинский.

В 2026 году планируется ускорить работы: в мэрии обещают построить более 19 км новых сетей, а на проектные и строительно-монтажные работы предусмотрено около 117 млн руб. Проектирование охватит 13 крупных объектов, среди которых м/р Вышка-2, Гайва, Парковый и др.

По словам Галиханова, в рамках выделенной субсидии на проект «Умный свет», который реализуется с 2022 по 2027 год, до конца 2028-го городские власти планируют заменить 7842 светильника. Общая сумма реализации проекта — более 360 млн руб.

