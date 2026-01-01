В Пермском крае монополист по вывозу мусора нарастил выручку и чистую прибыль Уставный капитал АО «ПРО ТКО» увеличился до 900 млн рублей

министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

Чистая прибыль пермского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (АО «ПРО ТКО») в 2025 году составила 97,1 млн руб., что на 4% больше, чем год назад (93,9 млн руб.), сообщается в финансовой отчетности компании.

Выручка организации достигла 5,7 млрд руб., что на 31%, или 1,3 млрд руб., больше, чем в 2024 году.

Уставный капитал АО «ПРО ТКО» вырос за год с 705,1 до 900,5 млн руб.

АО «ПРО ТКО» занимается сбором, вывозом и безопасной утилизацией твердых коммунальных отходов физических и юридических лиц на территории Прикамья. Также оператор координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов.

