Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми произошло объединение двух еврейских религиозных организаций В нынешнем году планируется реставрация исторической синагоги

В Перми объединились две еврейские религиозные организации — Местное иудейское религиозное общество (МИРО), базирующееся в общинном центре на ул. 25 Октября, и Иудейское религиозное общество (ИРО) с базой в исторической синагоге на ул. Екатерининской.

Решение об объединении было принято на ежегодном собрании ИРО, куда были приглашены представители второй организации. Был избран объединённый совет, председателем которого стал известный строитель Александр Фельдман.

Как сообщил Александр Фельдман «Новому компаньону», еврейская община Перми едина, но юридических лиц по-прежнему два. Между ними существует договорённость о совместной деятельности: так, раввин МИРО Залман Дайч проводит сейчас службы в синагоге, поскольку собственного раввина у ИРО нет уже шесть лет. По словам представителей обеих организаций, все члены объединённой общины посещают одни и те же службы; кроме того, две организации намерены совместными силами реставрировать историческое здание синагоги.

По предписанию Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, здание синагоги на ул. Екатерининской должно быть отремонтировано в 2026 году. Ориентировочная стоимость ремонта — около 60 млн руб.

Здание синагоги было построено в 1913 году. В 1929-м религиозная деятельность в здании была прекращена по решению советских властей, и в историческом здании располагались различные организации, в том числе первый в Перми драматический театр — ТРАМ (Театр рабочей молодёжи). В 1994 году синагога была возвращена верующим.

Одним из первых действий нового председателя совета общины стало прекращение аренды помещений на первом этаже здания синагоги коммерческими организациями. По мнению лидеров общины, всё здание должно использоваться по историческому назначению. Сейчас на первом этаже располагается благотворительная организация «Менора», на втором находятся офисы и молельный зал.

«Я ждал этого момента 25 лет», — сказал по поводу объединения Залман Дайч.

