В Краснокамске подростка осудят за незаконные финансовые операции

Сергей Глорио

Прокуратура Краснокамска Пермского края завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего жителя города. Его обвиняют по ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платёжных средств).

По данным следствия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в сентябре 2025 года молодой человек, действуя вместе с другими лицами по предварительному сговору с целью получения выгоды, организовал приобретение банковской карты, оформленной на другого подростка. Карту и все необходимые данные (пин-код, паспортные сведения владельца и привязанный номер телефона) он передал через посредника третьему лицу, чтобы тот мог совершать незаконные операции. В качестве вознаграждения обвиняемый получил 6 тыс. руб.

С октября по ноябрь 2025 года с использованием этой карты неустановленные лица осуществили переводы и списания денежных средств на общую сумму более 200 тыс. руб. без ведома владельца карты.

За эти преступления обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы до 6 лет с возможным штрафом от 100 до 500 тыс. руб. Однако, учитывая его несовершеннолетний возраст, ему могут назначить наказание, не связанное с лишением свободы, или применить принудительные меры воспитательного характера.

Уголовное дело передано в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.