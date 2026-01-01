Уровень воды в Каме в районе Перми приблизился к отметкам начала подтопления

фото: служба спасения Перми

В ЕДДС Перми рассказали об обстановке по прохождению весеннего половодья на территории Перми на 28 апреля.

В нижнем бьефе Камской ГЭС уровень воды за сутки поднялся на 10 см и составил 89,79 м (уровень начала подтопления (НПУ) территории — 93,8 м).

В верхнем бьефе вода поднялась на 4 см, до 106,24 м (НПУ — 108,5 м).

Затопленных и подтопленных территорий пока нет.

При возникновении подтоплений в городской ЕДДС просят звонить по тел. 112.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.