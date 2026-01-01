Коллекторов оштрафовали на 300 тысяч рублей за психологическое давление на пермячку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю привлекло к административной ответственности столичную микрокредитную организацию за незаконное взаимодействие с родственниками заёмщика и оказание психологического давления. Юридическому лицу назначен штраф 300 тыс. руб.

Поводом для разбирательства стала жалоба жительницы Перми на действия взыскателей, которые использовали порочащие её честь и достоинство методы. В ходе административного расследования установлено, что с фейкового аккаунта ВКонтакте была опубликована фотография женщины с текстом, в котором от её имени сообщалось о тяжёлом финансовом положении семьи и содержалась просьба о помощи в погашении долгов. В публикации также упоминалось, что дочь заявительницы вынуждена брать займы, указывались возраст и опыт работы женщины в контексте поиска трудоустройства, а для перевода средств приводился номер телефона.

Сотрудники территориального органа ФССП провели комплекс запросов и установили, что аккаунт был зарегистрирован с IP-адреса, закреплённого за микрокредитной компанией, ранее исключённой Банком России из госреестра субъектов малого и среднего предпринимательства за систематические нарушения законодательства.

Должностное лицо ГУФССП России по Пермскому краю признало общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 14.57 КоАП РФ — нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

В службе судебных приставов напоминают: законодательство строго регламентирует способы взаимодействия с должниками и третьими лицами. Распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также оказание психологического давления недопустимы и влекут за собой административную ответственность. Пострадавшие от неправомерных действий взыскателей могут обращаться в территориальные органы ФССП для проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

