Пермская судоверфь спустила на воду новые баржи «Мария» и «Наталья»
После завершения межнавигационного ремонта Пермская судоверфь осуществила спуск на воду двух бункерных барж проекта Р-85, сообщили на предприятии.
Основные технические характеристики этих судов: длина 88,1 м, ширина 14,06 м, высота борта 3,5 м, грузоподъемность 2500 т.
Основное предназначение барж — транспортировка песка и других сыпучих минерально-строительных материалов.
Напомним, слип Пермской судоверфи оборудован 13 дорожками с тележками, что позволяет поднимать и спускать грузы до 1950 и 2860 т соответственно. Максимальная длина судна, которое может быть поднято на этот слип, составляет 127 м.
