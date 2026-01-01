Пермская судоверфь спустила на воду новые баржи «Мария» и «Наталья»

фото: Пермская судоверфь

После завершения межнавигационного ремонта Пермская судоверфь осуществила спуск на воду двух бункерных барж проекта Р-85, сообщили на предприятии.

Основные технические характеристики этих судов: длина 88,1 м, ширина 14,06 м, высота борта 3,5 м, грузоподъемность 2500 т.

Основное предназначение барж — транспортировка песка и других сыпучих минерально-строительных материалов.

Напомним, слип Пермской судоверфи оборудован 13 дорожками с тележками, что позволяет поднимать и спускать грузы до 1950 и 2860 т соответственно. Максимальная длина судна, которое может быть поднято на этот слип, составляет 127 м.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.