Банк «Урал ФД» снизил ставки по ипотечным кредитам Улучшение условий и гибкие схемы погашения открывают новые возможности для приобретения жилья

В течение 2025 года пермский банк «Урал ФД» последовательно снижал ставки по всем кредитным продуктам. В текущем году снижение коснулось потребительского кредитования и программы рефинансирования беззалоговых кредитов, что уже позволило многим клиентам реализовать свои значимые планы или сократить объём финансовых обязательств.

Новые изменения затронули залоговые кредиты — «Ипотечный», «Новостройка», «Коммерческая ипотека» и рефинансирование с залогом недвижимости. Снижение по каждому из продуктов составляет 0,5 процентного пункта и распространяется на все категории заёмщиков. Это отличная новость для тех, кто планирует приобрести жильё, расширить жилплощадь или желает снизить долговую нагрузку в других банках.

С помощью ипотечных программ от банка «Урал ФД» можно подобрать оптимальное решение для самых разных задач: кредит «Ипотечный» подойдет для покупки готового жилья на вторичном рынке, «Новостройка» поможет стать владельцем квартиры в новом доме от надёжного застройщика, «Коммерческая ипотека» позволит приобрести нежилое помещение с земельным участком.

«Урал ФД» стремится сделать ипотечное кредитование доступным и комфортным для своих клиентов. При оформлении ипотеки заёмщик самостоятельно выбирает наиболее удобный вид платежей: аннуитетные — равными частями на протяжении всего срока, или дифференцированные — с постепенно уменьшающимся размером взноса. А возможность досрочного погашения поможет существенно сэкономить на выплате процентов.

Зарплатным клиентам банка достаточно подать заявку на сайте и предоставить минимальный пакет документов. Решение будет принято в кратчайшие сроки.

Узнать полную информацию о кредитных продуктах банка «Урал ФД» и оформить заявку можно на сайте и в любом офисе. Подробно проконсультироваться и получить ответы на все вопросы можно по телефону 8 800 100 10 40.

АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

