Почётный гражданин Перми Виктор Аликин отметил вековой юбилей

Администрация Перми

27 апреля ветеран Великой Отечественной войны и почётный гражданин Перми Виктор Аликин отпраздновал своё 100-летие. Эдуард Соснин, глава города, поздравил юбиляра через свой телеграм-канал.

«В годы войны Виктор Павлович защищал Родину в составе отдельного разведывательного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Среди его наград — орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией», — отметил мэр Перми.

После войны Виктор Павлович посвятил себя науке. Он начал путь студента и в итоге стал заведующим кафедрой Пермского государственного фармацевтического института. Позднее, в 1978 году, стал доцентом кафедры технологии химических материалов Пермского политехнического института, где проработал до 1993 года. За годы своей деятельности он подготовил множество молодых специалистов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.