Малые технологичные компании Прикамья могут воспользоваться льготным лизингом Программа работает в регионе с 2024 года

Пресс-служба правительства Пермского края

Малые технологичные компании (МТК) Пермского края по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина включены в программу льготного лизинга. Этот механизм с мая 2024 года на территории Прикамья реализует Микрофинансовая компания Пермского края.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что с декабря 2025 года программа была расширена: льготный лизингом может воспользоваться бизнес, осуществляющий деятельность в таких сферах, как креативные индустрии, гостиничный бизнес и туризм. МТК были добавлены в список по запросам самих предпринимателей.

С помощью программы инновационные компании получат возможность обновлять оборудование. По словам генерального директора Микрофинансовой компании Пермского края Ольги Травниковой, МТК смогут получить до 30 млн руб. с авансом от 10% по ставке от 4% на срок до пяти лет.

Добавим, на данный момент в Пермском крае зарегистрировано 150 малых технологических компаний — по этому показателю Прикамье занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Количество МТК в Пермском крае составляет 13% от общего числа МТК в ПФО.

Ольга Травникова отмечает, что основная доля компаний региона приходится на промышленность, добычу полезных ископаемых, инженерные разработки, телекоммуникации и интернет, сельское хозяйство и здравоохранение.

Механизм льготного лизинга реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Консультацию по получению меры поддержки можно получить в Микрофинансовой компании Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 68 и по единому номеру телефона 8-800-300-80-90.

