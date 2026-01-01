Пермский зоопарк с 1 мая переходит на летнее расписание

Фото: Пермский зоопарк

С 1 мая Пермский зоопарк начнёт работать по летнему графику. Зверинец будет пускать посетителей с 9 утра до 9 вечера (вход на территорию будет возможен до 20:00).

Как пояснили в администрации учреждения, это делается, чтобы горожане могли посетить зоопарк после работы, поездки на дачу или пикник.

Детский зоопарк будет открыт с 11:00 до 19:00. График работы акватеррариума останется прежним — с 10:00 до 18:00, касса прекращает работу в 17:30.

Санитарный день запланирован на каждый первый понедельник месяца, включая 4 мая 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.