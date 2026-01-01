Пермские музеи пригласили горожан на «Культурный субботник»

В начале мая в Перми музеи проведут «Культурный субботник». Как пояснили в минкульте региона, эта акция проводится ежегодно. Её участники помогут музеям с уборкой территории, а взамен смогут бесплатно посетить экскурсии. В субботниках могут принять участие все желающие.

Расписание субботников:

— 2 и 3 мая в 11:00 — Дом-музей Н.Г. Славянова (ул. 1905 года, 37);

— 2 мая в 10:00 — Дом-музей «Подпольная типография» (ул. Монастырская, 142);

— 11 мая в 12:00 — Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11).

Регистрация на мероприятия уже открыта.

