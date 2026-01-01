Пермское УФАС усмотрело в рекламе обучающего курса признаки нарушения закона

фото: ФАС России

В Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поступила жалоба на рекламу обучающего курса с последующим трудоустройством, размещенную ВКонтакте. Заявитель сообщил, что в новостной ленте был опубликован рекламный пост группы «Академия женских профессий», который предлагал вакансию с бесплатным двухмесячным обучением.

Факт размещения рекламы был подтвержден приложенными к жалобе фотоматериалами.

Заявитель принял условия курса «Семейная психология», предложенного на сайте «Академии женских профессий», и попытался пройти обещанное бесплатное обучение. Однако в итоге курс оказался платным (более 135 тыс. руб.).

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, Пермское УФАС возбудило в отношении рекламодателя дело по подозрению в нарушении Закона о рекламе. Дело в том, что закон запрещает распространение недостоверной рекламы, которая содержит неправдивые сведения о стоимости и условиях приобретения товаров.

Рекламодателю грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

