В Перми на 38% выросло число обращений от военнослужащих к омбудсмену Всего за 2025 год зарегистрировано почти 1,5 тысячи обращений от пермяков Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

В 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступило 1488 обращений (из края — 4963 обращения). Из них было 738 жалоб и 750 ходатайств. Об этом сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.

«Более чем на 38% выросло количество обращения по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей», — отметил Сапко.

По словам омбудсмена, в 2025 году в Пермском крае было 1804 обращения (из Перми — 573), которые касались защиты прав военнослужащих, мобилизованных, граждан, призванных на военную службу, а также членов их семей. Тематика этих обращений касалась установления местонахождения военнослужащих и возвращение их из плена, предоставления регулярного отпуска, получения денежного довольствия, социальных выплат, оказания медицинской помощи и проведения военно-врачебной комиссии.

Всего за 2025 год в Перми поступила 331 жалоба нарушение социальных прав (в Пермском крае — 856). Это 42% от общего количества жалоб. В структуре жалоб в этой сфере 109 обращений касалось нарушений прав на социальное обеспечение (их было на 48% больше, чем годом ранее).

Больше всего — 75 жалоб — были по поводу выплат пособий членам семей военнослужащих. На втором месте — обращения о выплатах пособий военнослужащим (62). Кроме того, поступило 17 жалоб по поводу присвоения статуса (инвалид) и 15 — по техническим средствам реабилитации. На присвоение статуса членам семей военнослужащих к Сапко пришло 14 жалоб, а на присвоение статуса военнослужащим — 11 жалоб.

