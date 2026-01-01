«Локомотив-Кубань» обыграл пермскую «Парму» в первом матче плей-офф

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ на домашней площадке «Локомотив-Кубань» одержал победу над пермской «Пармой». Игра в Краснодаре завершилась со счетом 93:80 в пользу хозяев (28:12, 19:21, 21:27, 25:20).

У «Пармы» больше всех очков набрал Брэндан Адамс — 20, а Глеб Фирсов оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и 10 подборов. У хозяев Патрик Миллер набрал 23 очка и сделал 12 передач, оформив дабл-дабл. Винс Хантер также сделал дабл-дабл, забросив 17 очков и собрав 10 подборов.

«Локомотив-Кубань» ведёт в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет 29 апреля в Краснодаре.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.