В аэропорту Перми снова задерживаются рейсы в Москву и Сочи Задержки достигают десяти с половиной часов

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино 28 апреля снова задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и обратно. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, часть задержанных ночных рейсов уже выполнены.

Прибытие рейса ДР 6511 авиакомпании «Победа» из Москвы (Шереметьево) в Пермь отложено на 10,5 часа, до 14:05. Рейс ДР 361 того же перевозчика из Сочи ожидается с опозданием на 6 часов, в 19:50.

Вылет рейса ДР 366 в Сочи отложен до 14:30, по расписанию самолёт должен был вылететь в 6:10. Рейс ДР 6512 в Москву предварительно вылетит с опозданием на 6 часов, в 20:20.

