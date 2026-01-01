«Т Плюс» проверит теплосети трёх районов Перми на максимальную температуру

Константин Долгановский

28 апреля энергетики «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей Перми на максимальную температуру в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6. Испытания пройдут на трубопроводах в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.

В ночь на 28 апреля на ТЭЦ-6 будет происходить плановый подъём температуры до 100 градусов. 28 апреля, в день проведения испытаний, социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие — должны отключиться от системы теплоснабжения. После этого температура горячей воды в трубах будет постепенно увеличиваться до 125 градусов. Такой нагрев будет держаться ориентировочно с 10:00 до 13:00. По плану испытаний до 16:00 произойдёт снижение температуры до значений согласно диспетчерского графика. С 16:00 до 20:00 подача тепла будет выведена на нормативный режим.

Графики и адреса проведения испытаний направлены в районные администрации и организации, управляющие жилым фондом.

Просим жителей быть предельно осторожными вблизи трубопроводов, центральных тепловых пунктов и не приближаться к местам парения, а автолюбителей — не проезжать через парящие лужи и не парковать транспорт вблизи надземных тепловых сетей и на крышках люков тепловых камер. Также соблюдайте осторожность вблизи радиаторов батарей в дни испытаний и следите за детьми.

