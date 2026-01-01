В результате наезда иномарки на остановку в Перми пострадали 4 человека ДТП случилось утром 28 апреля

фото: ЧП Пермь

Утром 28 апреля в Перми автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщили в ГУ МВД по Прикамью, происшествие случилось в 06:55 у дома № 29/2 на ул. Солдатова.

За рулём автомобиля «Рено Дастер» находился водитель 1990 г.р. Причины ДТП устанавливаются.

Как рассказали «Новому компаньону» в минздраве региона, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, включая самого водителя. Трое из них обратились в травмпункт, а одного доставили в больницу для осмотра. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

