Девелопер из Перми возведёт 130 тысяч квадратных метров жилья в Херсонской области Инвестиции в проект оцениваются в 22—23 млрд рублей

Пермская компания «Стройпанелькомплект» (СПК) начала возведение жилого комплекса «Соль» в Скадовске Херсонской области. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Комплекс будет включать 11 многоквартирных домов курортного типа с бассейнами, общая площадь застройки составит около 130 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 22-23 млрд руб. Сроки завершения строительства пока не уточнены.

В СПК отметили, что Скадовск станет частью нового туристического кластера в России. В городе планируется восстановить аэропорт, морской порт и другие объекты транспортной инфраструктуры, что должно привлечь больше туристов. «Мы предполагаем, что квартиры будут рассматриваться как инвестиционный актив. Курортное жилье предполагает, что люди из других регионов будут приезжать на побережье для отдыха или зимовки, либо сдавать его в аренду», — пояснили в компании. Также было упомянуто, что проект реализуется при поддержке государства и предусматривает строительство социальной инфраструктуры.

Компания СПК функционирует на пермском строительном рынке уже более 60 лет. АО было зарегистрировано в 2002 году и контролируется Виктором Суетиным. Группа компаний СПК входит в тройку крупнейших застройщиков Пермского края по объёму введённого в эксплуатацию жилья в 2025 году. На данный момент компания ведёт строительство в краевой столице и Пермском районе, где общая площадь возводимых объектов составляет примерно 111 тыс. кв. м. Выручка АО в 2025 году составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 326 млн руб.

