Пермский завод взыскивает 16,5 млн рублей убытков с бывшего гендиректора Компания «Элкам» специализируется на производстве оборудования для нефтедобычи

Константин Долгановский

ООО «Элкам» подало иск в Арбитражный суд Пермского края к своему бывшему генеральному директору Анатолию Галкину о возмещении убытков на сумму 16,5 млн руб. Сведения об этом размещены на сайте суда. Предварительное рассмотрение дела запланировано на 16 июля 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания «Элкам», зарегистрированная в Перми в 2008 году, специализируется на производстве и реализации оборудования для нефтедобывающей отрасли. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб. (для сравнения: в 2024 году показатель чистой прибыли достигал 193,1 млн руб.).

Анатолий Галкин оставил пост генерального директора «Элкама» в феврале 2025 года. Ранее ему принадлежало 3% уставного капитала компании — эти доли в октябре 2025 года были переданы на баланс ООО «Элкам». Контрольный пакет (62%) принадлежит екатеринбургскому ООО «Металлэксп», ещё 35% — свердловскому ООО «Параллакс».

Отметим, что это уже второй иск компании к экс-руководителю. В настоящее время в Арбитражном суде Пермского края также рассматривается ещё одно требование «Элкама» к Анатолию Галкину — на сумму 11,9 млн руб.

