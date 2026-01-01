В Перми за миллион рублей продают «счастливый билетик»

Авито

В Перми за 1 млн руб. продают «счастливый билетик». Соответствующая информация появилась на одном из популярных сервисов объявлений.

Как сообщает автор объявления, продается билет общественного транспорта с зеркальным номером — 282282.

Кроме этого, появилось объявление о продаже 10-рублёвой монеты за 30 млн руб., а также три купюры номиналом 100 руб. за 10 млн руб. Что касается последних, то в объявлении отмечается, что они являются юбилейными.

