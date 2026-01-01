Ремонт детской музыкальной школы в Перми оценили в 34 млн рублей Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 мая

В Перми ищут подрядчика для ремонта детской музыкальной школы №1 им. А.И. Хачатуряна (ул. Швецова, 50). Начальная (максимальная) стоимость работ оценивается в 34 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести частичный ремонт фасада здания, крыльца, узла учёта, а также произвести установку оконных блоков и различных ограждений. Стартовать ремонтные работы должны 18 мая, а завершиться 20 октября 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 мая.

