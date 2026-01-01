Обслуживание трёх автобусных маршрутов Перми может обойтись в 43 млн рублей Автобусы должны быть большого класса

Константин Долгановский

В Перми ищут перевозчика, который будет обслуживать три автобусных маршрута города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идёт о маршрутах №72 «Улица Анвара Гатауллина — Центральный рынок», № 76 «Пермский академический Театр-Театр — площадь Восстания», № 87 «Пермский академический Театр-Театр — ОАО «Вагоноремонтный завод».

Уточняется, что автобусы должны быть большого класса и со сроком эксплуатации не более семи лет. Транспорт должен быть оснащён системой видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации, системой контроля автоматизированной оплаты проезда. При этом наличие системы кондиционирования воздуха не требуется.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 43 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.