Уход за деревьями на территории гостевого маршрута в Перми оценили в 4 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая

Максим Артамонов

В Перми ищут подрядчика, который займётся уходом за деревьями и кустарниками, расположенными на территории гостевого маршрута. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно информации в техническом задании, речь идёт о работах на пяти участках: от ул. Строителей до ул. Энгельса, от ул. Энгельса до ш. Космонавтов, от ул. Малкова до ул. Братьев Игнатовых, от ул. Братьев Игнатовых до ул. Леонова и от Западного обхода до Гамовского тракта.

Также известно, что суммарно на этих участках находится 285 лиственных деревьев, 329 хвойных деревьев и 1657 кустарников. Подрядчику предстоит производить полив деревьев, обработку удобрениями и стимуляторами роста, проводить санитарную обрезку, рыхление и прополку.

Работы запланированы с даты заключения контракта и до 15 октября 2026 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.