Известен ещё один участник предварительного голосования по выборам в парламент Прикамья

Действующий депутат Законодательного Собрания Пермского края, исполняющий обязанности ректора Чайковской академии физической культуры и спорта Альберт Демченко подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он будет претендовать на выдвижение по региональной группе «Чайковская № 22» (одномандатный избирательный округ № 22).

Выдвижение кандидатов на участие в праймериз продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей для участия в процедуре началась 20 апреля и завершится 29 мая. Непосредственно предварительное голосование пройдёт в период с 25 по 31 мая 2026 года.

По итогам праймериз партия определит кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края.

