Депутат парламента Прикамья Денис Шитов зарегистрировался на праймериз

Генеральный директор ООО «ДубльГИС Поволжье», депутат Законодательного Собрания Пермского края Денис Шитов стал очередным участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в краевой парламент. Сегодня он подал заявление на участие в праймериз по одномандатному избирательному округу № 25.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей для участия в процедуре началась 20 апреля. Непосредственно голосование пройдёт в период с 25 по 31 мая 2026 года.

По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов от партии для участия в выборах в Законодательное Собрание Пермского края.

