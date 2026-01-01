Депутат парламента Прикамья Денис Шитов зарегистрировался на праймериз
Генеральный директор ООО «ДубльГИС Поволжье», депутат Законодательного Собрания Пермского края Денис Шитов стал очередным участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в краевой парламент. Сегодня он подал заявление на участие в праймериз по одномандатному избирательному округу № 25.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей для участия в процедуре началась 20 апреля. Непосредственно голосование пройдёт в период с 25 по 31 мая 2026 года.
По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов от партии для участия в выборах в Законодательное Собрание Пермского края.
