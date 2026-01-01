Бывший вице-мэр Перми возглавил реготделение «Партии пенсионеров»

Константин Долгановский

Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов избран руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров». Соответствующее решение принято сегодня на конференции регионального отделения партии. Грибанов сменил на этом посту Ирину Казанцеву, которая приняла решение о сложении полномочий, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Алексей Грибанов имеет многолетний опыт работы в органах власти Перми. В 2000 году он был депутатом городской думы, с 2012 по 2016 год занимал должность заместителя главы города по социальным вопросам. В 2021 году он вернулся в администрацию в качестве заместителя градоначальника, где курировал подготовку Перми к 300-летнему юбилею. С августа 2023 года по июнь 2024 года работал советником главы Перми. В феврале 2026 года Грибанов вошёл в состав общественной палаты Пермского края седьмого созыва.

После избрания на руководящую должность в партии Алексей Грибанов подал заявление о выходе из общественной палаты региона. Отметим, что это уже второй представитель палаты седьмого созыва, покинувший её состав: ранее полномочия прекратил участник специальной военной операции Александр Маслов, назначенный исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.