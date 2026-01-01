Определены финалисты двух номинаций конкурса «Лидер Пермского края»

Экспертные советы при профильных министерствах Пермского края отобрали по три проекта-финалиста в номинациях «Информационные технологии и телекоммуникации» и «Малый бизнес. Торговля. Услуги» пятого регионального конкурса «Лидер Пермского края».

Конкурс, учреждённый главой региона, в этом году проходит уже в пятый раз. Особенность формата — подача заявок и определение победителей привязаны к профессиональным праздникам в соответствующих сферах. Итоги номинации «Информационные технологии и телекоммуникации» подведут в августе на Форуме развития «Города будущего», а награждение в категории «Малый бизнес. Торговля. Услуги» состоится 21 мая в рамках форума «Дни Пермского бизнеса — 2026».

В номинации «Информационные технологии и телекоммуникации» в шорт-лист вошли три проекта.

Платформа цифровизации производственных предприятий SBase от компании «Смартбэйс» направлена на устранение «цифрового разрыва» в промышленности. Система обеспечивает мониторинг производственных процессов в реальном времени, управление ресурсами, контроль качества и аналитику эффективности. Дополнительно компания занимается подготовкой молодых специалистов на базе цифровой кафедры ПНИПУ.

Проект компании «ТраффикДэйта» посвящён внедрению и модернизации интеллектуальной транспортной системы в Перми. Разработка реализована в рамках федерального проекта и позволяет автоматизировать управление дорожным движением: строить транспортные модели, фиксировать ДТП, отслеживать общественный транспорт. Данные помогают оптимизировать работу светофоров и снижать задержки на дорогах. Решение уже внедрено в 34 регионах России и десяти странах.

Компания «Форт-Телеком» представила линейку российских коммутаторов для видеонаблюдения TFortis. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета и замещение иностранного оборудования. Разработано 16 моделей управляемых коммутаторов, способных работать в экстремальных температурных условиях с использованием технологии PoE. Оборудование используется в Перми более 15 лет — на эспланаде, набережной Камы, Комсомольском проспекте, а также в проектах «Безопасный город», «Умный город», на объектах РЖД, в аэропортах и на промышленных предприятиях.

В номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» финалистами стали три компании.

«Конструкторское бюро «Точка"» с проектом «Сделаем.Точка» специализируется на производстве металлических и фасадных конструкций в Чайковском округе. Предприятие изготавливало фасадные решения для торгового центра KAZAN MALL в Казани, а также элементы оформления для сетей ресторанов быстрого питания Rostic's, «Вкусно — и точка» в России и сети I'm в Казахстане. В планах компании — расширение производства и запуск выпуска малых архитектурных форм и арт-объектов.

Компания «Натуральные добавки» — российский производитель витаминно-минеральных комплексов и БАДов на основе природных компонентов. Предприятие первым в отрасли применило искусственный интеллект для полного цикла разработки брендов спортивного питания. Продукция представлена в более чем 600 партнёрских точках, у компании налажено сотрудничество с четырьмя крупными фармдистрибьюторами в России и СНГ, а также с маркетплейсами.

Проект «Сереброники» — «Возвращение тысячелетнего культурного наследия Прикамья в современную жизнь» — направлен на возрождение ювелирного искусства региона. В рамках инициативы создано крупнейшее собрание изделий в стиле пермского звериного стиля, восстановлены технологии Пермской финифти и Кунгурской филиграни. Предприятие располагает производством полного цикла и штатом из более чем 80 сотрудников. Проект включает просветительскую работу, экскурсии и создание коллекций на основе археологических находок.

Победители конкурса будут определены по итогам защиты проектов и экспертной оценки. Церемонии награждения станут площадками для обмена опытом и презентации лучших практик развития региона.

