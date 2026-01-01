В Перми продолжается строительство второй очереди моста через Егошиху Техническая готовность объекта достигла 35%

Министерство транспорта Пермского края

В Перми активно ведётся строительство второй очереди моста через реку Егошиху. На текущий момент техническая готовность объекта составляет 35%. Работы выполняются в соответствии с установленным графиком.

На сегодняшний день завершено возведение шести из девяти опор (с первой по пятую), а также девятой опоры. На оставшихся опорах продолжается бетонирование ростверков и монтаж стоек. Уже уложены балки пролётных строений между опорами №1, 2 и 3, ведётся бетонирование швов между балками. Начат монтаж балок между опорами №4 и 5: установлено четыре конструкции из десяти.

В мае планируется приступить к монтажу балок между опорами №3 и 4. Также рабочие начнут обустройство мостового полотна: устройство выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции, защитного слоя и укладку асфальтового покрытия. Работы будут организованы поэтапно, по пролётам.

Новый мост соединит Свердловский и Мотовилихинский районы Перми и позволит разгрузить существующее сооружение, которое ежедневно пропускает более 40 тыс. автомобилей. После завершения строительства пропускная способность участка увеличится: дорога будет расширена с четырёх до шести полос, что положительно скажется на транспортной ситуации в этой части города.

