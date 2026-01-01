За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 12 тысяч жителей Прикамья

Константин Долгановский

С 20 по 26 апреля 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 11 973 случая гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Уровень заболеваемости соответствует показателям предыдущей недели, эпидемический порог не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. Случаев гриппа в структуре заболеваемости на текущий момент не зафиксировано.

Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Специалисты ведомства ведут еженедельный мониторинг заболеваемости, а также отслеживают циркуляцию возбудителей инфекций для своевременного реагирования на изменения эпидемической обстановки.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует жителям региона придерживаться следующих правил:

— часто и тщательно мыть руки с мылом;

— не допускать переохлаждения организма;

— регулярно проветривать жилые и рабочие помещения;

— избегать контактов с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний;

— соблюдать правила респираторного этикета: не касаться руками лица, при кашле и чихании использовать одноразовые носовые платки или сгиб локтя, больным — не посещать общественные места без медицинских масок;

— при отсутствии доступа к воде и мылу использовать антисептические средства для рук на спиртовой основе;

— регулярно проводить влажную уборку в помещениях;

— вести здоровый образ жизни: обеспечивать полноценный сон, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься активным отдыхом, питаться сбалансированно;

— ежедневно гулять на свежем воздухе: пешие прогулки повышают устойчивость организма к инфекциям и позволяют избегать скопления людей в транспорте.

В случае появления симптомов заболевания специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Своевременная диагностика и соблюдение назначений специалиста помогут избежать осложнений и снизить риск распространения инфекции.

