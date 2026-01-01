В Перми изменится схема движения нескольких межмуниципальных автобусов Причиной стал провал асфальта на улице Пушкина

Константин Долгановский

С 25 апреля 2026 года и до особого распоряжения в Перми изменилась схема движения нескольких межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Речь идёт о маршрутах №344 (п. Юг — Пермь), №442а (п. Мулянка — Пермь), №118 (с. Троица — Пермь), №117 (п. Сылва — Пермь) и №116 (Старые Ляды — Пермь).

Автобусы, следующие из Перми, после остановки «Центральный рынок» курсируют по ул. Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту. Остановка «Муравейник» временно обслуживаться не будет. Те автобусы, которые курсируют от Автовокзала, поедут по ул. Попова, Луначарского и Сибирской, без пропуска остановок.

В направлении в Пермь схема движения останется прежней, однако возможны увеличение времени в пути и временные неудобства.

Причина изменений — провал асфальта на ул. Пушкина.

В минтрансе Прикамья обратились ко всем водителям и пассажирам, попросив учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

