В Пермском крае полномочия по продаже объектов культурного наследия передадут минимущества Законопроект рассмотрят в мае

объект культурного наследия

nasledie.permkrai.ru

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект закона, который предлагает передать министерству имущественных и градостроительных отношений региона полномочия по утверждению условий продажи объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Сейчас эти функции выполняет правительство края, но, согласно инициативе, их передача профильному министерству позволит сократить сроки принятия решений и ускорить процесс приватизации. Кроме того, министерство получит право контролировать исполнение условий конкурса новыми собственниками.

Авторы законопроекта отмечают, что такие изменения повысят эффективность сохранения культурного и исторического наследия региона, а также упростят процедуру передачи объектов в частные руки для их восстановления.

Ожидается, что депутаты рассмотрят законопроект на одном из заседаний Законодательного собрания в мае.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.