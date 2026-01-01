Экс-депутату заксобрания Прикамья продлили содержание под стражей Константин Окунев* останется в СИЗО до 27 июня

Фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Константина Окунева* до 27 июня 2026 года. Ранее это постановление было вынесено Ленинским районным судом Перми 15 апреля.

Окуневу предъявлено обвинение по шести эпизодам, связанным с публичными призывами к террористической деятельности. По данным следствия, он размещал соответствующие материалы в своём Telegram-канале и на странице ВКонтакте.

Судья Пермского краевого суда Юрий Воронов отклонил апелляционную жалобу, оставив решение суда первой инстанции без изменений, сообщили в пресс-службе краевого суда.

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.