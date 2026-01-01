В Перми руководителя компании осудят за уклонение от уплаты налогов на 39 млн рублей

Сергей Глорио

В Дзержинский районный суд Перми передано уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Техэкспо». Обвиняемому инкриминируется совершение 29 эпизодов преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и одного преступления по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По данным следствия, с 1 октября 2021 года по 28 марта 2023 года обвиняемый совместно с двумя соучастниками организовал схему по выводу денежных средств из легального экономического оборота и по уклонению от налогообложения. Механизм предусматривал проведение фиктивных сделок с рядом контрагентов, в результате чего бюджету Российской Федерации был причинён ущерб на сумму свыше 39,9 млн руб.

Дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке судебного разбирательства — это связано с тем, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Предварительное слушание назначено на 10:00 29 апреля 2026 года. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кобелевой И.В.

