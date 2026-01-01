В Прикамье руководителя риелторского агентства осудят за мошенничество с маткапиталом Насчитывается девять потерпевших

Константин Долгановский

Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из агентств недвижимости. Обвиняемый обвиняется по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в период с октября 2016 года по июль 2021 года злоумышленник предлагал владельцам сертификатов на материнский капитал помощь в его «обналичивании». Для этого граждан вовлекали в фиктивные сделки купли-продажи недвижимости. Потерпевшие оформляли займы в микрофинансовых организациях — в том числе для формирования первоначального взноса, который якобы должен был погашаться средствами материнского капитала. Однако полученные средства обвиняемый присваивал.

Дополнительно фигурант убеждал собственников жилья временно переоформлять квартиры и комнаты на покупателей за обещанное вознаграждение. Часть объектов недвижимости впоследствии удалось вернуть законным владельцам через суд.

Потерпевшими по делу признаны девять граждан, в том числе многодетные матери, а также Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Общий ущерб, причинённый физическим лицам, превысил 6,8 млн рублей, бюджету ПФР нанесён ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.

Для обеспечения гражданских исков и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на несколько объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому или находящихся в его фактическом владении.

Уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.