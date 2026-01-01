Власти Перми объяснили муляжи хищных птиц на здании мэрии Они должны напугать голубей

В пермском МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» изданию perm.aif.ru объяснили появление на городской администрации (ул. Ленина, 23) муляжей птиц. В ведомстве рассказали, что это муляжи хищных пернатых, и они призваны отпугнуть голубей от здания мэрии.

Муляжи хищников создают визуальную угрозу, которая заставляет голубей избегать мест, где они их видят. Это связано с врождённым страхом птиц. Движение муляжей на ветру усиливает дискомфорт, так как птицы воспринимают это как потенциальную угрозу. В отличие от некоторых технических средств отпугивания, к которым птицы могут привыкнуть, присутствие хищных птиц обеспечивает длительное избегание территорий. Метод считается экологичным, так как не требует использования химических веществ или опасных технологий.

Голубей отпугивают, потому что их помёт содержит агрессивные вещества, которые могут разрушать строительные материалы (древесину, штукатурку, металл), провоцировать появление грибка и плесени. Гнёзда голубей, которые они сооружают из веток, сухих листьев и мусора, могут засорять водостоки, повреждать элементы крыши или кондиционеров, нарушать работу вентиляционных систем. Кроме того, голуби могут быть переносчиками опасных инфекций, таких как орнитоз, сальмонеллёз и др.

