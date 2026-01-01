Новым председателем ТИК Мотовилихинского района Перми стала Юлия Лепихина Она приступила к обязанностям 28 апреля

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Заместитель главы Кунгурского муниципального округа Юлия Лепихина назначена новым председателем ТИК Мотовилихинского района Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в крайизбиркоме.

«Новый руководитель приступит к исполнению обязанностей 28 апреля. Экс-председатель теризбиркома Максим Ермашёв оставил свою должность на основании личного заявления», — пояснили в избирательной комиссии региона.

Юлия Лепихина ранее была заместителем главы Кунгурского муниципального округа. Она имеет многолетний опыт работы в качестве председателя участковой избирательной комиссии, а также руководящей работы не только на муниципальной службе, но и в сфере образования, культуры и молодёжной политики.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.