В Пермском крае подешевела аренда автомобилей Весной средняя цена составила 4,2 тысячи в сутки

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован заметный спад цен на аренду автомобилей в преддверии весны. По данным аналитиков «Авито Авто», с ноября 2025-го по март 2026 года стоимость проката снизилась как для бюджетных, так и для премиальных моделей. Это отражает общую тенденцию к удешевлению услуг на фоне сезонных изменений спроса.

Наибольшей популярностью у арендаторов пользуется LADA Granta — на эту модель приходится почти четверть всех запросов (23,8%). В тройку лидеров также вошли Kia Rio (9,4%) и LADA Largus (4,3%), рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито».

В сегменте иностранных брендов особенно выделяется Volkswagen: аренда этих автомобилей подешевела на 18% и теперь составляет в среднем 3764 руб. в сутки. Стоимость аренды Skoda снизилась на 1,4%, достигнув 2777 руб. в сутки.

В целом по региону средняя цена аренды автомобиля составила 4198 руб. в сутки.

