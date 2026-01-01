Суд прекратил дело о взятке бизнесменов начальнику прикамской колонии Прокурор настаивал на реальных сроках

фото: freepik

В Дзержинском райсуде Перми рассмотрено уголовное дело против двух человек, обвиняемых в даче взятки начальнику колонии-поселения №39 в Оханске группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом пишет «Рифей».

По версии следствия, с 10 мая по 15 ноября 2024 года обвиняемые совместно передали должностному лицу 150 тыс. руб. Деньги предназначались за помощь в заключении государственных контрактов с ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю, а также за содействие в исполнении и своевременной оплате этих контрактов.

Прокурор требовала признать обвиняемых виновными и назначить каждому по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, прекратил уголовное преследование на основании примечания к ст. 291 УК РФ. Подсудимые и их защитники настаивали на этом решении.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

