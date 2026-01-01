В ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург погибли женщина и ребёнок Иномарка столкнулась с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция по Пермскому краю

На автодороге Пермь—Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и девочка. По данным Госавтоинспеции по региону, авария случилась 26 апреля в 12:46 на 155-м км трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь» — на подъезде к п. Ачит.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля «Тойота Гайа», ехавший со стороны Перми, не учёл погодные условия. Это привело к тому, что он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автоцистерной.

В аварии погибли женщина (29 лет) и ребёнок (9 лет), которые находились в иномарке. Они скончались на месте. Водителя легковушки и ещё одного ребёнка госпитализировали. Сейчас полиция проводит по факту происшествия проверку.

