В Пермском крае выросла доля просроченных кредитов бизнеса Регион занял 34-е место в рейтинге субъектов РФ

Константин Долгановский

По данным исследования РИА Новости, на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в Пермском крае достигла 2,32%. За год этот показатель увеличился на 0,12 процентного пункта. В общероссийском рейтинге платёжной дисциплины бизнеса регион занимает 34-е место.

Эксперты отмечают, что ситуация с просрочкой по корпоративным кредитам в России крайне неоднородна: в разных субъектах РФ доля просроченных займов варьируется от 0,02 до 45,21%. Медианное значение по стране составляет 3,03%.

Лидером по минимальному уровню просрочки стал Чукотский АО (0,02%), а антилидером — Ненецкий АО (45,2%). В Москве, несмотря на крупнейший объём корпоративной задолженности (33,1 трлн руб.), просрочка составляет 4,76%, что соответствует 64-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург и Московская область также входят в число регионов с наибольшими объёмами кредитования бизнеса.

В целом, по мнению аналитиков, Пермский край демонстрирует умеренный уровень просроченной задолженности среди юридических лиц, находясь в нижней половине российского рейтинга.

