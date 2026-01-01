Пермские тхэквондисты завоевали золотые медали на Чемпионате Европы

фото: ЦСП Пермского края

Пермские спортсмены Рамис и Аким Наджафовы завоевали золотые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо ИТФ.

Рамис Наджафов стал победителем в категории «формальные комплексы» с уровнем мастерства 2 дана. На пути к финалу он одержал победы над спортсменами из Германии, Франции, Украины, Эстонии и России. В решающем поединке он одолел своего традиционного соперника из Алтайского края.

Аким Наджафов завоевал золото в личном спарринге в весовой категории до 78 кг. Самым сложным для него стал полуфинал, где он встретился с трёхкратным чемпионом мира из Болгарии. В финале судьи единогласно присудили победу Акиму над опытным бойцом из Костромы.

Кроме того, Аким в составе сборной России выиграл две серебряные и одну бронзовую медали в командных состязаниях. По итогам турнира российская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте.

